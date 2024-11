FI riprende il cammino, “vogliamo aggregare”: “Distanti dalla giunta Di Stefano”

Gela. Era attesa da tempo e la scorsa settimana è stata anticipata da alcuni dirigenti del gruppo locale. Si è tenuta in serata una riunione che ha messo insieme gli esponenti di Forza Italia. Con loro, il parlamentare Ars Michele Mancuso. Si riparte dal risultato delle amministrative: quella di Forza Italia è stata la prima lista in assoluto anche se l’esito del ballottaggio ha portato in consiglio un unico rappresentante, il vicepresidente dell’aula Antonino Biundo, presente all’incontro di questa sera. “Ci stiamo riorganizzando ed è normale che dopo una sconfitta possano esserci animi un po’ fiaccati – dice il coordinatore locale Vincenzo Pepe – però, il nostro risultato è stato importante e fino ad oggi abbiamo preferito mantenere un profilo più basso, anche per valutare le scelte dell’amministrazione. Non ci convincono. Abbiamo voluto dargli del tempo, per valutare con attenzione. Dobbiamo riprendere man mano i contatti con le altre forze di centrodestra e intanto procedere nella nostra riorganizzazione”. Alla riunione c’erano gli esponenti principali e i forzisti che hanno fatto parte della lista. Tra riferimenti di peso, mancava l’ex consigliere comunale Rosario Trainito, fra i più suffragati alle urne. Mancuso lo aveva già ribadito negli scorsi giorni e dalla riunione è emerso con nitidezza. Gli azzurri non si rivedono per nulla nel percorso amministrativo e politico della giunta Di Stefano. “Noi siamo un’altra cosa”, tiene a sottolineare Pepe.