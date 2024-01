“FI unita, premiato lavoro fatto”, Mancuso: “Greco? E’ il passato, entro febbraio quadro chiaro”

Gela. “Forza Italia è quella degli iscritti, è compatta e unita. Oggi, al congresso, c’era tutto il partito gelese. Le amicizie e i legami personali sono altre cose”. Il parlamentare Ars Michele Mancuso, rieletto alla guida del partito provinciale, non ha particolari dubbi. “Il risultato di oggi, con un’unica mozione – precisa – smentisce che possano esserci correnti pro o contro Mancuso. Viene ripagato il lavoro fatto fino ad oggi. A breve, metteremo mano ai coordinamenti cittadini. Spero possa variare il meno possibile, perché squadra che vince non si cambia. Abbiamo già definito il direttivo, con tutti i Comuni, e individuato i delegati al congresso nazionale”. Soprattutto in città, intorno a Forza Italia si muovono non poche attenzioni. Lo “zoccolo duro” del sindaco Lucio Greco mantiene contatti con l’assessore regionale Marco Falcone e c’è chi ha già spiegato, tra gli alleati del primo cittadino, che “il centrodestra non è opposizione alla giunta”. “E’ giusto che Falcone faccia visita ai suoi amici personali, a Gela – continua Mancuso – è in campagna elettorale per le europee”. Gli azzurri vengono dati tra i favoriti per guidare la coalizione di centrodestra alle amministrative di Caltanissetta. L’alleanza a Gela invece dovrebbe spettare a Fratelli d’Italia.