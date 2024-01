Pallavolo, la Nuova Città di Gela non fa sconti a Paternò

Gela. La Nuova Città di Gela vince all’insidioso palazzetto di Paternò con il risultato di 3-1. Vittoria non semplice per le giallonere, con le padrone di casa che hanno messo i bastoni fra le ruote alla squadra di coach Massimo Bonaccorso per tre interi set. Il primo si è chiuso sul risultato di 25-23, il secondo è finito 25-22 mentre nel terzo parziale le paternesi hanno riaperto la partita spuntandola per 26-24. Quarto set inaspettatamente a senso unico invece in favore delle giallonere. Le padrone di casa inspiegabilmente non scendono praticamente in campo e cedono per 25-8.