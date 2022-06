Uffici come forni, malore tra i dipendenti di viale Meditteraneo: climatizzatori out

Gela. Uffici come forni, temperature alte e caldo afoso insopportabile. Succede al Comune, e precisamente nell’immobile di viale Mediterraneo, dove insistono i settori Cimiteriali, Ambiente e Decoro Urbano, Sport e Sviluppo Economico, ed ai Servizi sociali.

Un problema già noto, segnalato e denunciato un anno fa, ed ancora irrisolto. L’impianto centralizzato di aria condizionata è out. Lo scorso anno il settore Lavori pubblici fece redigere una perizia e venne predisposta persino una gara d’appalto. Che non si sa che fine abbia fatto.

Fatto sta che negli uffici si boccheggia. C’è chi si è attrezzato con piccoli ventilatori portatili o… ventagli, che attutiscono poco le ondate di calore di questi giorni.

Sul tema è intervento il presidente della Rsu, Nicola Cannizzo, segretario aziendale della Cgil-Fp. “Lo avevamo già segnalato un anno fa – dice – e non è stato fatto nulla. Non si può lavorare con questo caldo. Se l’amministrazione non riesce ad espletare la gara ed a risolvere il problema, allora si faccia in modo di evitare quantomeno i rientri pomeridiani (due volte a settimana ndr) , quando le temperature sono ancora più elevate”.