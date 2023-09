Progressioni verticali mai attuate, dipendenti comunali verso lo sciopero

Gela. I sindacati hanno diffidato il Comune ad approvare il regolamento delle progressioni verticali, dando 10 giorni di tempo per scongiurare lo sciopero dei dipendenti .

La Rsu di Palazzo di Città, presieduta da Nicola Cannizzo, si è riunita questa mattina. Alla delibera di giunta di fine agosto con cui erano stati approvati i criteri per formare la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, non è seguito nulla.

Non sono state espresse valutazioni per la definizione dello schema di regolamento, pur essendo trascorsi oltre 30 giorni. La Rsu ha diffidato il Comune. Se entro 10 giorni non verrà approvato il regolamento delle progressioni verticali tra aree ai sensi della programmazione triennale delle assunzioni, prevedendo la misura del 50%, sarà sciopero.

La prefettura è stata già informata delle procedure di raffreddamento.

Sempre in ambito sindacale da registrare anche la presa di posizione della Cgil nei confronti dell’amministrazione riguardo i vigili urbani. Il riposo festivo infrasettimanale dell’8 settembre è stato soppresso per molti operatori del settore. Una decisione contestata , tenuto conto che parliamo della festa patronale e non di un evento contingibile ed urgente.