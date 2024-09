Finanziamenti, Unione Comuni verso una fase importante: convocato il consiglio

Gela. Potrebbe essere una fase chiarificatrice per il futuro dell’Unione dei Comuni, sorta sulla scia della nuova programmazione 2021-2027 per i finanziamenti. Ieri, dalla Regione, su sollecitazione del sindaco Di Stefano, hanno fatto sapere che entro fine mese dovrebbe essere rilasciato il decreto che stanzierà circa 300mila euro all’anno per tutte le Unioni dei Comuni siciliane. Somme che verranno garantite su tre anni. Potrebbero essere quelle capaci di assicurare una struttura vera e propria all’Unione, composta da Gela, Niscemi e Butera. La prossima settimana, torna a riunirsi il consiglio dell’Unione. L’organo politico attende che i sindaci diano appunto tutti gli elementi per andare avanti. Di Stefano e i colleghi Conti e Zuccalà sembrano intenzionati a rilanciare, così da non perdere la strada dei finanziamenti. Il primo cittadino gelese ha già comunicato la volontà di proporre l’ingresso del Comune di Mazzarino, “ma per i piani di zona”. Passo che trova l’assenso sia di Niscemi sia di Butera. La Regione deve dare riscontri in termini finanziari e sul piano della strategia finalizzata ai progetti.