“Fine pena mai”, in città dibatitto tra avvocati e “Nessuno tocchi Caino”

Gela. Il “fine pena mai” degli ergastolani ostativi, destinati a finire i loro giorni in carcere, e il diritto alla speranza. Temi che verranno nuovamente dibattuti in città. Giovedì 24 settembre, dalle ore 18 all’interno della pinacoteca comunale in municipio, avvocati ed esponenti di “Nessuno tocchi Caino” trarranno spunto dalla pubblicazione de “Il viaggio della speranza”, saggio che raccoglie gli atti dell’ottavo congresso nazionale della rete “Nessuno tocchi Caino”, che si batte per l’abolizione del carcere a vita e per un mutamento dell’attuale disciplina penitenziaria e penale. Al dibattito parteciperanno, Rita Bernardini (presidente della lega internazionale “Nessuno tocchi Caino), Sergio D’Elia (segretario della lega internazionale “Nessuno tocchi Caino”), Elisabetta Zamparutti (tesoriere della lega internazionale “Nessuno tocchi Caino”), l’avvocato Flavio Sinatra (che è stato presidente della Camera penale “Eschilo”) e Maria Di Dio, che ricorderà il nipote Francesco Di Dio ergastolano morto in carcere dopo esservi entrato poco più che maggiorenne.