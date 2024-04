Giudice nella lista M5s, sì alla proposta di Di Paola: “Per me scelta coerente di centrosinistra”

Il consigliere indipendente di sinistra, nei cinque anni in consiglio comunale è sempre stata all’opposizione della giunta Greco. Il sì alla lista M5s può spostare importanti consensi, anzitutto del gruppo che l’ha sempre sostenuta. Un tassello in più per la coalizione sorta dall’agorà. “La ritengo una scelta coerente di centrosinistra, lo stesso che guarda con attenzione ai diritti dei cittadini, alla tenuta ambientale e sostiene la ricerca scientifica, l’unica vera sinistra sociale in Italia. Una scelta coerente e in linea col mio intero percorso politico – dice Giudice – non ultimo quello degli ultimi cinque anni in consiglio comunale che mi ha vista sempre dalla stessa parte. Ringrazio il MoVimento 5 Stelle nella persona del coordinatore regionale per l’invito costante che mi ha rivolto a più riprese in questi anni, che ci hanno visto protagonisti fianco a fianco nell’azione politica svolta”.