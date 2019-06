Formazione professionale, concluso lo stage Enaip in ospedale per 15 Osa

Il direttore dell’Enaip provinciale, Giuseppe Garufo, promotore della formazione col sistema duale che prevede stage sui luoghi di lavoro, lancia un appello alle istituzioni affinché agevolino l’inserimento occupazionale degli operatori.

Nell’auditorium del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” non sono voluti mancare i vertici della struttura di via Palazzi, con Valeria Cannizzo ed Enzo Abate, per la direzione sanitaria, e Maria La Greca per il coordinamento infermieristico, oltre ai caposala delle unità operative che hanno ospitato il corso Osa.

“Abbiamo collaborato con l’Enaip che ci offre sempre persone speciali e desiderose di imparare – dice Valeria Cannizzo, direzione sanitaria – gestite e guidate da un ottimo corpo docente”, “Si sono occupati dell’assistenza diretta degli utenti – aggiunge Maria La Greca – e quindi alle cure primarie che sono i bisogni della persona: igiene, aspetto sociale ed amicale del paziente”.

L’esperienza positiva di collaborazione tra presidio ospedaliero ed Enaip lascia presupporre alla promozione di una quinta edizione del corso Osa tra le corsie.

Ecco di seguito i nomi degli stagisti: Barbara Accappa, Vanessa Catalano, Ivana di Caro, Cinzia Maria Di Stefano, Elsa Ficicchia, Ivana Katia Gagliano, Gabriella Guastella, Gessica Labbate, Carmela Sammartino, Salvatore Tabino, Ventura Manuela, Guarneri Vanessa, Filippo di Bartolo, Emanuela Sciacchitano, Laura Cafà.