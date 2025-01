Forti critiche da “PeR”, Liardo: “Città senza servizi, finanziaria solo per equilibri di partito”

Gela. I disservizi sanitari, anche in reparti molto importanti dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, non mancano mai, come accade in ortopedia. In generale, sono tanti i casi analoghi. Il segretario del laboratorio “PeR” Francesco Liardo allarga la visuale e parla di una città quasi depotenziata. “In città non si può più farsi male o ammalarsi perché non ci sono le condizioni minime costituzionalmente garantite come il diritto alle cure e alla salute. Una finanziaria regionale che ha accontentato la politica ma non i cittadini. Esprimo tutta la mia amarezza – dice – per una città che nei diritti essenziali vede ancora una volta lacune o meglio voragini. Sanità, scuola, servizi, non c’è nulla, in cambio continuiamo ad avere le tasse più alte, assenza di servizi, strutture chiuse, beni culturali ancora chiusi. Il 2025 si inaugura con il grido di allarme nello sport da parte del presidente del Gela calcio per il campo non in regola e a rischio omologazione, il PalaCossiga ancora chiuso, la sanità con mancanza di servizi, medici e personale sanitario, con le scuole ridimensionate e con problemi di edilizia. Questi problemi non sfuggono ai cittadini e ai giovani, motivo per cui le iniziative proposte dal Comune hanno trovato disinteresse da parte della città”. Ancora una volta, il laboratorio “PeR” pone una disamina assolutamente critica.