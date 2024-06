Franzone con Di Stefano, Licata: “Ha barattato la sua libertà per un assessorato”

Gela. Filippo Franzone, come abbiamo riportato, ha deciso, insieme al suo gruppo, di appoggiare il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. Lo ha fatto dopo aver incontrato sia lui sia l’ingegnere Grazia Cosentino. Per Franzone, Di Stefano dà maggiori garanzie programmatiche, sui punti posti dal suo gruppo. Se l’ex assessore dovesse vincere, Franzone avrà un assessorato, con delega allo sviluppo economico. Un posto in giunta era stato proposto anche da Cosentino. Una decisione, quella di Franzone, che per il patto largo moderati-centrodestra è sinonimo di incoerenza. “Alla fine, l’uomo che dichiarava di essere contro il sistema dei partiti e affermava di avere abbandonato il centrosinistra perché ci sono i i soliti nomi, i soliti gruppi, le solite logiche spartitorie, il solito modus operandi, davanti all’offerta di un assessorato si è rimangiato tutto”, spiega il commissario Dc Giuseppe Licata.