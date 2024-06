Erano clienti di giovani prostitute ma cade l’accusa di sfruttamento: due assoluzioni

Gela. Ebbero rapporti sessuali a pagamento con alcune giovani dell’est Europa ma non si trattò di sfruttamento della prostituzione. Il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Marica Marino (a latere Eva Nicastro e Fabrizio Giannola), ha assolto i due imputati. Si tratta di un assicuratore e del titolare di una ditta di forniture. Gli investigatori arrivarono a loro partendo dalle intercettazioni concentrate su un’altra inchiesta in corso. Vennero ricostruiti contatti tra gli imputati e cittadini romeni che vivevano in città. Avrebbero fatto da tramite per gli incontri. La procura ha concluso con la richiesta di assoluzione, non individuando gli estremi dello sfruttamento della prostituzione.