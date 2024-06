Franzone e il gruppo sostengono Di Stefano: “Maggiori garanzie sulle nostre priorità di programma”

Gela. Filippo Franzone e il suo gruppo sosterranno Terenziano Di Stefano e la coalizione progressista-civica. La decisione è arrivata al termine di un confronto interno. Sia Di Stefano sia l’ingegnere Grazia Cosentino, lo hanno incontrato. Per Franzone e per chi lo sostiene, sui tre punti programmatici posti come condizione imprescindibile, maggiori garanzie le offre proprio Di Stefano. Sarà una ripresa del rapporto politico, dopo l’esperienza dell’agorà. “Abbiamo accettato di incontrare i candidati che si confronteranno al ballottaggio. Ad entrambi abbiamo illustrato i tre punti politico-programmatici irrinunciabili per il gruppo, come condizione per il sostegno al ballottaggio, richiedendo le opportune garanzie di realizzazione degli obiettivi. I punti sono, il rispetto dell’esito referendario per l’adesione alla Città metropolitana di Catania, la dotazione di servizi sanitari-ospedalieri già prevista dai D.a. della Regione Siciliana, l’acqua alla città e alle campagne, attraverso le dighe. Il punto che si è rilevato dolente è la questione riguardante il passaggio alla Città metropolitana di Catania che ha visto i cittadini votare in massa il referendum confermativo allora indetto e rimasto tutt’ora insoddisfatto. Su questo tema le risposte sono state differenti. Il candidato sindaco Grazia Cosentino, pur aderendo a due dei tre punti proposti ha mostrato incertezze e distinguo importanti sulla questione riguardante l’adesione alla Città metropolitana di Catania e offerto insufficienti garanzie per la sua immediata attuazione, inserita in una tempistica di cui ad un suo cronoprogramma non meglio precisato. Garantiva un assessorato – spiegano in una nota Franzone e i sostenitori – con le deleghe relative ai punti posti dal gruppo, purché non si menzionasse il trasferimento alla Città metropolitana di Catania, ma un generico rispetto della volontà popolare espressa”.