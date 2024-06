Imputazione di violenza sessuale per un tredicenne, arriva l’assoluzione

Non vennero acquisite le dichiarazioni della tredicenne e l’imputazione, per il legale, fu formulata solo sulla base di ricostruzioni fornite dai familiari della minore. Il gup ha accolto le conclusioni difensive. La procura aveva indicato la non punibilità per l’età ma individuando elementi di colpevolezza che avrebbero potuto portare a misure ulteriori. Il difensore invece ha puntato sull’assenza di riscontri concreti e il gup ha emesso l’assoluzione.