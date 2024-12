Frizioni in maggioranza? La mozione sulle ringhiere: Cirignotta, “Cuvato sfiducia l’assessore”

Gela. L’opposizione, soprattutto fuori dall’assise civica, continua a osservare le mosse della maggioranza del sindaco Di Stefano. Tra le fila di Forza Italia, già ieri il parlamentare Ars Michele Mancuso ha spiegato di non essere stato invitato al tavolo istituzionale sulle soluzioni da adottare per superare prima possibile il dissesto del municipio, anche se non ha chiuso la porta a interventi straordinari. Pure una mozione, inoltre, può suscitare qualche riflessione in più. Accade con quella che il dem Antonio Cuvato ha depositato per richiedere, prima possibile, la sostituzione dei parapetti di un tratto del lungomare Federico II di Svevia, ormai in condizioni precarie. Il consigliere comunale del Pd non ha posto questioni politiche ma pratiche e al contempo, in settimana, ha riferito che questa sarà, più in generale, la fase di superamento del “rodaggio” amministrativo. Il forzista Vincenzo Cirignotta, molto critico verso l’amministrazione Di Stefano, interpreta la mozione del consigliere di maggioranza come la riprova di una scarsa fiducia verso l’assessore al ramo, Luigi Di Dio. “Un consigliere comunale di maggioranza, di un partito che esprime due assessori nel governo della città, presenta una mozione in consiglio per fare sistemare la ringhiera sul lungomare. Ha di fatto sfiduciato l’assessore al ramo”, ha scritto sui social.