Fu l’esordio per il liceo scientifico in città, dopo 47 anni rimpatriata della sezione B

Gela. A quarantasette anni dal diploma (ottenuto nel 1977 sotto la dirigenza del preside Altamore), con profonda gioia e commozione, si sono riuniti, con le rispettive famiglie, in un noto ristorante di Pedara, sette dei sedici studenti che hanno frequentato la sezione “B” del Liceo Scientifico, sin dalla sua nascita, il 2 ottobre 1972. Il Liceo Scientifico in città prese il via proprio il 2 ottobre del 1972 (le scuole avevano inizio il 1° ottobre ma nel 1972 cadeva di domenica), come sezione distaccata del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Niscemi, con solo due classi “1 A” e “1 B”. Fu per tutti un giorno indimenticabile per almeno tre motivi. Rappresentava il primo giorno di liceo; si assisteva alla nascita di una scuola importante in una grande città che sino ad allora ne era sprovvista; perché quel giorno fu, in città, uno dei più piovosi di sempre.