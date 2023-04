Fuori dall’indotto dopo quasi vent’anni di lavoro: “Chiedo una possibilità”

Gela. Fuori dall’indotto Eni da circa un anno dopo una presenza quasi ventennale. Giuseppe Caltagirone, questa mattina, ha iniziato una protesta silenziosa davanti l’ingresso principale dello stabilimento della multinazionale. L’ultimo contratto è scaduto a giugno dello scorso anno. Caltagirone era alle dipendenze di Ibm, nel settore delle pulizie. “Da allora più nulla – dice – io sono tra i lavoratori inseriti nella lista di disponibilità ma non ho ricevuto alcuna possibilità occupazionale. Ho una moglie e senza un reddito è impossibile andare avanti”. Ex Turco Costruzioni, Socover e Rendelin, era riuscito a trovare un’opportunita’ nel settore delle pulizie con Ibm ma il contratto a termine non è stato rinnovato. Nel cartello che ha affisso fa riferimento alla lista di disponibilità non osservata “mentre operai esterni vengono assunti”.