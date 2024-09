Furti in abitazioni, due assolti: chiuso il giudizio, colpi messi a segno in passato

Gela. Erano accusati di furti in due diverse abitazioni, risalenti a dodici anni fa. Il giudice Serena Berenato, a conclusione del dibattimento, ha assolto Carmelo Manuel Giorlando e Rosario Lignite. Per gli inquirenti, erano da collegare ai colpi. Furono individuati seguendo indicazioni fornite da intercettazioni di altri soggetti, in quel periodo erano finiti sotto l’osservazione delle forze dell’ordine. I due imputati, che hanno diversi precedenti penali alle spalle, hanno escluso di aver agito per entrare in quegli immobili e rubare.