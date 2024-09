Rifiuti, amministrazione spinge per migliorare pulizia: Impianti ha trasmesso cronoprogramma

Gela. Il dibattito odierno sul progetto di ampliamento della discarica Timpazzo, tutto concentrato nel monotematico svoltosi in consiglio comunale, ha riportato i riflettori, ancora una volta, sul ciclo locale dei rifiuti. La piattaforma di Timpazzo è tra le più osservate a livello regionale, essendo comunque in efficienza. Il manager di Impianti Srr Giovanna Picone non ha trascurato, nei suoi interventi durante i lavori d’aula, il punto del servizio rifiuti, gestito sempre dalla società in house. L’ingegnere ha parlato di un “contratto sottodimensionato” rispetto alle esigenze dell’intero territorio urbano, peraltro sempre più spesso terreno fertile per tante discariche abusive. Il sindaco Di Stefano e la sua maggioranza non fanno salti di gioia per l’attuale condizione del servizio di puliiza. Il primo cittadino, così come i dem e i civici, ha sottolineato che le attività vanno migliorate. Impianti Srr, dopo diversi confronti con Di Stefano, ha trasmesso il cronoprogramma complessivo di tutti gli interventi in programma per la pulizia delle aree urbane. Le attività sono previste almeno fino a maggio del 2025. Gli uffici comunali avranno modo di monitorare giorno dopo giorno.