Furti nei campi Enimed, inchiesta arrivò a presunte irregolarità su accise: chiesto il giudizio

Gela. Per la procura, le accuse sono da confermare in blocco e così è stato chiesto il rinvio a giudizio per gli imputati coinvolti in un’inchiesta ruotata intorno a presunti furti dai campi estrattivi di Enimed. Ci sarebbero state possibili omissioni pure da parte di manager e responsabili tecnici della multinazionale, impegnati nel sito locale. Il pm Luigi Lo Valvo ha ribadito la linea, confermando la richiesta di rinvio a giudizio. Ad agire materialmente, riattivando una delle linee più risalenti e prelevando il flussante, sarebbero stati Rocco Ferracane, Vincenzo Antonio Tosto, Salvatore Di Caro e Giuseppe Di Caro. Pare che il prodotto prelevato venisse poi stoccato in un deposito in contrada Disueri, in territorio di Butera. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati prelevati non meno di 510mila litri. Contestazioni vengono mosse, sul fronte Enimed, ad Eugenio Lopomo, Andrea Mazari e Calogero Carlo Longo. Sarebbero stati “consapevoli del carattere vetusto delle tubazioni che trasportavano il flussante” e “delle falle”. Ancora, avrebbero saputo della mancanza dei sistemi a protezione e della non corrispondenza tra i quantitativi di flussante in entrata e quelli immessi nei pozzi per l’estrazione del petrolio. Stando agli inquirenti, avrebbero inoltre sottratto “al pagamento delle accise” ingenti quantitativi di flussante, “ricevuti in regime di sospensione di imposta”, almeno per tre anni. Le difese hanno invece respinto ogni addebito, sia per quanto riguarda i furti sia soprattutto rispetto alle vicende che toccano manager e tecnici di Enimed. Si sono opposte alla richiesta di rinvio a giudizio. Il gup Martina Scuderoni ha invece accolto le eccezioni di incompetenza territoriale e trasmesso gli atti alle procure di Caltagirone, Enna e Ragusa, per altre posizioni.