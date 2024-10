Furti nei campi Enimed, quattro a giudizio: cadono accuse a manager della multinazionale

Gela. Quattro imputati vanno a giudizio, fissato a maggio del prossimo anno. Erano accusati di aver materialmente riattivato una linea delle condotte di Enimed, ormai vetusta, prelevando flussante, pare poi stoccato in un magazzino di contrada Disueri, in territorio di Butera. Il gup Martina Scuderoni ha emesso la decisione nei riguardi di Rocco Ferracane, Vincenzo Antonio Tosto, Salvatore Di Caro e Giuseppe Di Caro. Secondo la procura, in aula con il pm Luigi Lo Valvo, sarebbero stati prelevati non meno di 510 mila litri. Il giudice ha invece disposto il non luogo a procedere, assolvendo i manager di Enimed Eugenio Lopomo, Andrea Mazari e Calogero Carlo Longo. “Il fatto non costituisce reato”, così si è espressa il magistrato a conclusione dell’udienza preliminare. Per l’accusa, sarebbero stati “consapevoli del carattere vetusto delle tubazioni che trasportavano il flussante” e “delle falle”. Ancora, avrebbero saputo della mancanza dei sistemi a protezione e della non corrispondenza tra i quantitativi di flussante in entrata e quelli immessi nei pozzi per l’estrazione del petrolio. Stando agli inquirenti, avrebbero sottratto “al pagamento delle accise” ingenti quantitativi di flussante, “ricevuti in regime di sospensione di imposta”, almeno per tre anni. Le difese hanno respinto ogni addebito a carico dei manager della multinazionale che ebbero incarichi nella struttura locale di Enimed.