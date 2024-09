Futuro Ghelas, slitta l’assemblea: “Rinviata a data da destinarsi”

Gela. Doveva essere l’assemblea di Ghelas, forse chiarificatrice anzitutto nei rapporti tra il sindaco Di Stefano e il manager Siragusa. La riunione fissata per domani è però stata rinviata. “A data da destinarsi”, fanno sapere dagli uffici dell’in house. Il nuovo contratto è la priorità assoluta ma è evidente che il dialogo a distanza tra il primo cittadino e Siragusa qualche battuta d’arresto l’ha patita. La pubblicazione di due avvisi pubblici per la selezione di altrettanti esperti esterni in materia di verde pubblico e illuminazione (con conseguente efficientamento energetico), ha acuito le distanze tra il capo dell’amministrazione comunale e il manager. Di Stefano da tempo parla della necessità di “portare tutto in assemblea” e di intervenire rispetto alla “governance”.