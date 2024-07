“Futuro nel centrodestra”, Federico: “Dissesto? Chi ha amministrato non può dirsi vergine”

Gela. “Il futuro del nostro gruppo? Penso che si valuteranno soluzioni per l’ingresso in un partito di centrodestra. La nostra scelta politica l’abbiamo fatta e rispettata”. L’ex parlamentare Ars Pino Federico, alle amministrative, insieme al gruppo di “Avanti Gela”, ha scommesso sul blocco fuori dai partiti ufficiali di centrodestra. La sua è stata una delle firme rilevanti di “Alleanza per Gela”, a sostegno di Salvatore Scerra. La lista ispirata dall’ex presidente della Provincia, a sua volta in lizza per l’assise civica, ha espresso la riconferma dell’imprenditore Gabriele Pellegrino. “Avanti Gela è un contenitore politico che esiste e vuole affrontare i tanti problemi della città – precisa Federico – le nostre scelte le abbiamo fatte. Ci rivediamo nel centrodestra e sarebbe stato impossibile schierarsi a sinistra. Spero che nel centrodestra si capisca che ci sono stati errori, fatali. La sconfitta è arrivata nonostante il centrodestra locale potesse ambire a percentuali molto alte. Invece, le divisioni hanno pesato. Nessuno, in quest’area politica, può ritenersi garantito solo perché è arrivata la vittoria a Caltanissetta. Nel centrodestra deve prevale la logica dell’unità e bisogna sedersi ad un tavolo. Se la montagna inizia a cedere, anche chi sta in cima è a rischio. Penso che questo sia chiaro. Noi, alle amministrative, abbiamo deciso di stare nell’alleanza fuori dai partiti perché nessuno ci ha coinvolti in un ragionamento di centrodestra. Il candidato a sindaco poteva essere l’ingegnere Cosentino ma dopo un confronto tra tutte le forze. La politica non è imposizione di candidati. Sono certo che il centrodestra in città sia forte ma si devono cambiare metodo e forma. Non si può escludere né agire scaricando le responsabilità”. Federico non pare sentirsi fuori dagli equilibri d’area. “La nostra lista – sottolinea – è risultata quinta in assoluto. Bisogna considerare che partiti come Forza Italia e Pd sfruttavano l’effetto europee. Abbiamo ottenuto un risultato migliore di quello fatto registrare da partiti di centrodestra. Arrivare alla soglia dei 2.600 voti, per noi è un successo importante. Io stesso ho messo a disposizione candidati per altre liste”. L’ex parlamentare regionale ha una propria visione del ruolo dell’opposizione, in una fase emergenziale vissuta dalla città.