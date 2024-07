Gal-Valli del Golfo, Di Stefano si è insediato: “Importante anche per la nuova programmazione”

Gela. Sui programmi di finanziamento e sul nuovo ciclo dei fondi regionali 2021-2027, l’amministrazione comunale sta cercando di serrare i ranghi per non perdere occasioni utili, oltre a tutti i progetti già in essere. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che punta parecchio sull’Unione dei Comuni, non trascura affatto il ruolo che Gela può avere nel Gal-Valli del Golfo, entità che ricomprende soprattutto centri della provincia di Ragusa e del quale la città fa parte. La scorsa settimana, Di Stefano si è insediato nell’assemblea dei sindaci, prendendo il posto del predecessore Greco. Il Gal è presieduto dal sindaco di Vittoria Francesco Aiello che con Di Stefano ha subito avviato interlocuzioni nelle scorse settimane, anzitutto rispetto alla crisi idrica e alla possibilità di sviluppare la fonte del pozzo Giardinelli, proprio in territorio vittoriese. “Ci sono tante iniziative da sviluppare – precisa il sindaco – vogliamo avere un ruolo importante nel Gal, anche rispetto alla nuova programmazione 2021-2027”.