Gela alla maratona di New York, il sogno di tre runner è realtà: domenica ai nastri di partenza

Si tratta dei coniugi Rino e Tiziana Infuso e di Lidia Granvillano. Sono già negli Stati Uniti. ”Hanno inseguito e raggiunto questo sogno che solo chi è podista amatoriale può capire. Non si tratta di prestazioni o di record da migliorare, non avranno le prime pagine dei quotidiani nazionali che parleranno delle loro straordinarie performance, ma si tratta della storia di comunissima gente che insegue dei sogni e siccome correre la maratona di New York è un sogno loro lo stanno realizzando soprattutto grazie alla testardaggine e a quel desiderio di dire “I have dream” e l’ho realizzato”, fanno sapere dall’Atletica Gela.