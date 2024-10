Gela, Bonaffini chiude due colpi: pronti a firmare Maydana e Caronia

Ventiquattro ore, intanto, ci separano dalla sfida tra Gela e Parmonval, valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza. La prossima avversaria dei biancazzurri non è affatto una squadra da sottovalutare, anzi. I punti in classifica sono 9, così come il Misilmeri, l’Unitas Sciacca e il Gela di mister Cacciola, che senza vittoria a tavolino contro il Casteldaccia sarebbe a quota 7 punti. A differenza del San Giorgio Piana, la squadra palermitana non è di quelle che concedono poco agli avversari. Tra San Vito Lo Capo, Marsala, Sciacca e Lascari, la Parmonval ha subito 5 gol. Dati che parlano di una difesa non proprio impeccabile e di una squadra che, a prescindere dal risultato, non è solita accontentarsi e chiudersi in difesa, piazzando il bus. A Cocimano e compagni il compito di dimostrare la propria superiorità sull’avversario sul terreno di gioco ma anche di arginare le scorribande del reparto offensivo ospite, che ha già messo a segno in campionato 9 gol in 5 gare.

L’undici titolare sarà pressoché lo stesso delle ultime due uscite, anche se potrebbe esserci qualche novità. Si candida per un posto da titolare Prestia, che nonostante lo scarso minutaggio ha già messo a segno una rete nella goleada contro il Lascari. I tifosi lo hanno invocato a gran voce nell’ultima settimana dopo essere entrato in campo con il piglio giusto domenica scorsa e chissà, magari il tecnico biancazzurro potrebbe concedergli questa chance. A farne le spese sarebbe, con ogni probabilità, Boscaglia. In caso di titolarità di Prestia, Cocimano verrebbe scalato come trequartista, suo ruolo naturale, e l’ex Giulianova si prenderebbe la fascia destra. La decisione finale spetterà al tecnico catanese, che però non siederà sulla panchina biancazzurra dopo la squalifica rimediata a Piana degli Albanesi. Fischietto in bocca alle 15:30 per l’arbitro Davide Lo Presti da Messina.