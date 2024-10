Siccità e dighe a secco: a Comunelli sversata l’acqua accumulata con le piogge

Gela. Sulla carta, le precipitazioni di queste ore dovrebbero servire, tra le altre cose, ad attenuare, seppur in modo non risolutivo, i devastanti effetti della siccità che si è abbattuta sul territorio. Le dighe sono a secco e probabilmente continueranno ad esserlo nonostante le piogge. A Comunelli, bacino artificiale che più di altri ha risentito dell’assenza totale di acqua, sono già state aperte le paratie per rilasciare la poca accumulata. Ragioni di sicurezza non permettono di mantenere neppure un quantitativo minimo. L’acqua viene sversata sotto gli occhi attoniti degli agricoltori che non hanno modo di avere scorte sufficienti mentre le loro aziende risentono del contraccolpo.