Seconda Categoria, oggi al “Presti” il derby tra Real Gela e Amo Gela

Gela. Real Gela e Amo Gela si affronteranno, oggi al “Presti”, per la quarta giornata del campionato di Seconda Categoria. Una vera e propria stracittadina che coinvolge due delle numerose società calcistiche gelesi, nello stesso girone per il secondo anno consecutivo, dopo aver disputato, l’anno scorso, il torneo di Terza Categoria, vinto dai bianconeri. La squadra presieduta dai presidenti Salvatore Spadaro ed Emanuele Alabiso ha ottenuto, finora, quattro punti in classifica, frutto del pareggio all’esordio contro il Lagoreal e della vittoria contro l’Atletico Nissa. Domenica scorsa è arrivata, però, la prima batosta stagionale, rimediata in casa dello Sporting Casale, capolista a punteggio pieno.