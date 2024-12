Gela in casa spreca l’occasione buona, solo 1-1 contro Città San Vito Lo Capo

Gela. Passo falso del Gela, che pareggia al “Vincenzo Presti” contro il Città di San Vito Lo Capo. Punteggio finale di 1-1 che sta strettissimo ai biancazzurri, che hanno perso l’occasione di restare sulla scia dell’Athletic Palermo capolista o, eventualmente, di allungare sul Don Carlo Misilmeri terzo in classifica. Il Gela comincia bene, andando in gol con Vincenzi, ma abbassa notevolmente i ritmi. Il Città di San Vito, al contrario, cerca il pareggio creando densità nella metà campo biancazzurra e riesce nell’intento, al 27’, con la Vardera, complice anche un’enorme svarione difensivo. Il Gela subisce il contraccolpo psicologico e gli avversari continuano ad attaccare alla ricerca del gol del vantaggio per tutto il resto della prima frazione di gara.

Nella ripresa il Gela ce la mette tutta per vincerla. Entrano Bossa e Brugnone a dare manforte al posto di Gigante e Scozzari. Tanti traversoni nell’area di rigore avversaria ma pochi palloni giocabili per i centravanti Manfré e Savasta, costretti a giocare vicini dopo l’infortunio di Prestia. Risultato finale di 1-1 e Gela che rimane distante 4 punti dai nerorosa, che hanno pareggiato nello scontro diretto col Misilmeri.