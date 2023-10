Gela lotta, soffre e vince, 2-1 alla Rocca Acquedolcese: sale in cattedra D’Agosto

La cronaca

9’ D’Amico su calcio di punizione va vicinissimo al gol.

19’ 1-0 per la Rocca Acquedolcese. Cross dalla fascia destra e gol di Carrello.

28’ doppio tentativo di Amaya da posizione ravvicinata ma la difesa se la cava.

29’ 1-1 Gela. pescato sulla linea del fuorigioco da Lo Giudice, D’Agosto va col destro e buca il portiere.

45’ su calcio d’angolo il Gela ci prova prima con Lo Giudice, che svirgola, e poi con Martinez che non riesce ad impattare bene il pallone

La ripresa

3’ st Tomaino scheggia la traversa con un violentissimo tiro da fuori. Sul rimpallo arriva D’Agosto che col sinistro prova a metterla all’angolino ma viene ipnotizzato dal portiere.

6’ st 2-1 Gela. Palla in mezzo di D’Agosto, la difesa avversaria buca e Lo Giudice non sbaglia da due passi.

9’ rigore in movimento per Alves che spara alto.

16’ D’Agosto a tu per tu col portiere tira sopra la traversa.

20’ pazzesco intervento del difensore Martinez. L’attaccante avversario salta Di Martino e tira a botta sicura ma il difensore biancazzurro salva il gol sulla linea.

30’ Resouf pesca sulla linea di porta Bellomo, ma il suo tiro viene respinto da un miracolo del portiere.

46’ Resouf mette un altro pallone in mezzo per Bellomo che non ci arriva di poco.