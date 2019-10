“Gela non andrà a Roma con il piattino”, Giudice al ministro: “Serve autorevolezza politica”

Gela. “Serve autorevolezza della politica”. Il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice, ieri, ha avuto un dialogo diretto con il ministro Giuseppe Provenzano, che ha incontrato tutti i sindaci della provincia. “La lista di ciò che non va è lunga, articolata e datata, ma noi dobbiamo puntare ad ottenere almeno alcuni risultati – dice Giudice – un nuovo rapporto tra giovani e banche, la realizzazione del porto di Gela e una stazione ferroviaria collegata con gli aeroporti, il rifacimento urgente delle strade secondarie dell’area interna della provincia, scuole sicure e aperte, una finanza immediata e vincolata ai sindaci per dare risposte immediate ai cittadini, incentivi alle imprese agricole e bonifiche per nuovi insediamenti e, non per ultimo, una nuova dignità alla sanità pubblica perché negli ospedali non si può morire e a curarsi dobbiamo essere tutti, non solo i super ricchi. Una cosa mi è chiara, il ministro Provenzano è nato è cresciuto qui e ricorda con emozione e orgoglio le ragioni di una nuova sfida,farcela. Gela e tutto il Sud non andranno a Roma ad elemosinare soldi di Stato con il piattino in mano”.