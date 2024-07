Gela, Privitera ultimo colpo di un mercato da sogno

Privitera sarebbe l’ultimo colpo di un mercato iniziato in modo magnifico e che sta proseguendo anche meglio. Solo a fine giugno, il Gela Calcio era in stand-by. Si parlava di ritardo nella programmazione dovuto, probabilmente, alla trattativa, poi non andata in porto, con il Canicattì, e alla sentenza legata al caso Bellomo, con il Gela che ne è uscito incolume e il giocatore che, ricevuta la stangata dal Giudice Sportivo, ha deciso di far ritorno nella società che ha dato vita a tutto, il Mazzarrone. Il 5 luglio, però, è arrivata la svolta vera e propria. Dopo giorni di silenzio, il Gela Calcio, come un fulmine a ciel sereno, ha annunciato, tramite le proprie pagine social, ben quattro innesti, tutti provenienti dall’Enna, fresco di vittoria del proprio girone e di promozione in Serie D: Zappalà e Tosto davanti al portiere, Sessa in cabina di regia e Cocimano in attacco. Da lì in poi, l’entusiasmo è cresciuto esponenzialmente nella tifoseria biancazzurra, dopo tante, troppe annate di sconforto. Questione di giorni e, consapevoli del cambio di rotta rispetto alla precedente stagione, hanno rinnovato il contratto anche Di Martino, Gambuzza, Trentacoste, Tuvé e Lo Giudice, nonostante le tante offerte ricevute da altri club. Un altro paio di giorni e Gela trova anche il playmaker d’esperienza e, soprattutto, il bomber che tanto è mancato nella passata stagione. Firmano alla corte di mister Pensabene Fabio Bossa e Luca Savasta, bomber di razza e autore, nell’ultima stagione, di 20 gol in Eccellenza con la maglia del Modica. Ma non è finita qui. Oltre ai giovani Turrisi e Ruffino, under di lusso che vanno ad arricchire un organico di un’esperienza inappuntabile, sposano il progetto anche Prestia, Manfré e Ficarrotta, con quest’ultimo che vanta più di 50 presenze tra Serie C1 e Serie C2 e che in Serie D ha dominato in più occasioni nella sua carriera, in primis con la casacca verde amaranto della Sancataldese, con cui ha siglato 25 gol in appena 58 presenze. Insomma, un capolavoro firmato Gela Calcio in grado di riaccendere un entusiasmo immenso in una città che, calcisticamente parlando, non se l’è passata proprio benissimo negli ultimi anni. Da capire adesso quali saranno le prossime mosse di mercato del diesse Bonaffini, che ha, di fatto, messo a disposizione di mister Andrea Pensabene almeno due giocatori per quasi tutti i reparti.