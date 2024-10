Gela sbanca Trapani, 1-0 contro l’Accademia: arriva il primo successo esterno

Gela. Arriva il tanto desiderato successo in trasferta per il Gela. Risultato a Trapani, contro l’Accademia, è di 1-0 in favore dei biancazzurri. A decidere la rete al 26’ della ripresa del numero 10 Salvo Cocimano, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bossa. Successo di un peso specifico gigantesco per i biancazzurri, che sfatano un tabù delicato e si sbloccano fuori casa. Proprio Cocimano, lunedì scorso a Bar Sport, disse che la gara di domenica sarebbe stata la svolta di questa stagione e la sensazione è che l’ex Enna ci abbia visto lungo.