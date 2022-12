Lo Scicli… e l’arbitro frenano la SSD Gela, solo un pareggio

Gela. Solo un pari per la SSD Gela sul campo difficile dello Scicli. Un punto però pesante considerato il contesto ed il valore degli avversari. I biancazzurri, senza Fiore e Minolfi infortunati, vanno in vantaggio per primi con Riggio. La squadra di Fausciana ha la possibilità di raddoppiare ma un evidente calcio di rigore (tiro respinto sulla linea di porta da un braccio) non viene concesso.

Il forte vento ed il campo in terra battuta non aiuta le due squadre ad esprimersi al meglio. Lo Scicli trova il pari nella ripresa con Spitale dopo un buon possesso palla. Fausciana tenta la carta Ascia ma il risultato non cambierà. Ne approfitta il Misterbianco, che battendo sul filo di lana lo Scordia 2-1 si porta a due punti dai gelesi.