Altro colpo sulla fascia per il Gela, arriva il classe 2004 Veca

Gela. Altro innesto per il Gela in questi ultimi giorni di mercato. Arriva alla corte di mister Fausciana l’esterno di difesa Simone Veca. Classe 2004, vanta esperienze in Eccellenza col Ragusa e in Promozione, l’anno scorso, con il Vittoria, dove ha disputato i playoff per il salto di categoria, uscendo poi contro il Gela al “Presti”. Veca è cresciuto con la Game Sport che ha subito messo in evidenza il talento dell’atleta.