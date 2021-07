“Gelawelcome”, l’infopoint online: “Contatto diretto con turisti e visitatori”

Gela. È nato gelawelcome.it, l’infopoint online di Gela che consente ai potenziali visitatori di porre domande via WhatsApp o email a cui risponde il customer service gestito dal team di Gela le Radici del Futuro. Il sito dell’infopoint contiene anche delle sezioni con informazioni specifiche sulla città: luoghi di maggior interesse, cultura e tradizioni, tipicità culinarie ecc. consultabili direttamente dai visitatori. Gelawelcome.it si va ad affiancare a www.gelaleradicidelfuturo.com, il sito che racconta gli angoli meravigliosi di Gela e aggiorna su tutti gli eventi artistici e culturali della città, e a www.visitgela.it, l’infografica interattiva che consente di organizzare il proprio tour partendo da Gela e toccando tutte le località di pregio che la circondano, gelawelcome.it completa così l’offerta di informazioni nel web sulle attrattive della città, consentendo un rapporto interattivo one to one con i potenziali visitatori.