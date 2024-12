Ghelas abbellisce diverse aree: “Insieme all’amministrazione lavoriamo per la città”

Gela. Le risorse finanziarie sono limitate ma in questi giorni è comunque in atto un programma di riqualificazione, per un maggiore decoro, in varie aree della città. Gli operai Ghelas hanno collocato addobbi, tappeti verdi e alberi di Natale, in via Palazzi così come sul lungomare e in uno degli accessi alla città, sulla Gela-Catania. Sono in corso lavori in aree verdi e piccoli giardini pubblici, soprattutto a Caposoprano. Lavori di manutenzione del verde vengono effettuati inoltre nel parcheggio dell’ospedale, nello stesso quartiere.

Gli interventi proseguiranno in più quadranti urbani. Di recente, l’amministrazione ha voluto la collocazione di fiori sul lungomare.