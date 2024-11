Ghelas, accertamenti proseguono: nota sindaco su contratto, “fiducioso per tenuta finanziaria”

Gela. Le sorti della municipalizzata Ghelas tengono banco tra le priorità amministrative. Il sindaco Di Stefano sta seguendo personalmente un’evoluzione ancora piuttosto titubante ma che dovrà iniziare a prendere consistenza. Una nuova proroga tecnica, in assenza del contratto, è scontata da tempo e se ne parlerà a fine mese. In settimana, le riunioni si sono susseguite. Anche ieri c’è stata un’ulteriore verifica. Amministrazione comunale e management aziendale hanno sui rispettivi tavoli carte e numeri di una società che va rilanciata. Lunedì scade il termine che il sindaco ha dato a tutti i settori comunali, allo scopo di avere un quadro preciso dei servizi da richiedere a Ghelas. Il primo cittadino ha iniziato a definire una nota, destinata a vero e proprio atto di indirizzo. Sarà inoltrata agli uffici Ghelas, con tutti i dettami per giungere al progetto per il nuovo contratto. Questi passaggi vengono monitorati attraverso l’esperto esterno, il legale Harald Bonura, nominato dal primo cittadino. Un altro fronte caldo è quello della tenuta finanziaria dell’azienda. Il manager Guido Siragusa e il neo consulente Giuseppe Barletta stanno vagliando questo capitolo. Ieri, il primo cittadino ha avuto riscontri in tal senso.