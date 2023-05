Ghelas, dirigente in commissione: probabile nuova proroga, non ci sono condizioni per contratto

Gela. Il futuro più immediato di Ghelas passerà quasi sicuramente da una nuova proroga tecnica. Quella in atto ha scadenza a fine giugno. Non ci sono le condizioni, in questa fase, per porre le basi di un contratto pluriennale, che invece è l’obiettivo prioritario del manager della municipalizzata, l’ingegnere Pietro Inferrera. Oggi, queste conclusioni sono emerse dall’audizione del dirigente Mario Picone, che è stato sentito dalla commissione consiliare sviluppo economico. Il presidente Rosario Faraci e gli altri componenti Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso, più volte hanno focalizzato l’attenzione sullo stato della società in house. La crisi di inizio anno è stata superata con lo sblocco delle somme dovute dal Comune. C’è piena garanzia a copertura degli stipendi e degli oneri previdenziali. Però, così come ha riferito il dirigente, in questa fase non pare praticabile alcuna strada che possa condurre ad un contratto pluriennale. L’amministratore Inferrera ha già fatto sapere che attende segnali dal sindaco e dagli assessori. Probabilmente, l’unico che arriverà sarà per una nuova proroga, nonostante ci siano state variazioni rispetto ai servizi. Ghelas infatti ha perso quello delle strisce blu, affidato ad una società privata.