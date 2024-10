Ghelas, formalizzato incarico a legale per il contratto: nuova verifica con i sindacati

Gela. Le verifiche sono in corso, soprattutto sul lato finanziario. Intorno alla municipalizzata Ghelas multiservizi non mancano gli aspetti da approfondire. Un monitoraggio complessivo verrà condotto attraverso l’analisi affidata all’avvocato Harald Bonura, specialista nel settore delle partecipate. L’incarico, già indicato in un atto di indirizzo della giunta, è stato confermato con un provvedimento rilasciato dal settore affari legali. Poco meno di undicimila euro, affinché si sviluppi la traccia che porta al nuovo contratto, atteso da tempo, e ad un controllo dettagliato dei meccanismi della governance aziendale. Un’esigenza che il sindaco Di Stefano ha espresso pure sulla base dei tanti moniti pervenuti dalla Corte dei Conti. Allo stato, non pare esserci alcuna fretta rispetto al tema del management della società. L’amministratore Guido Siragusa sta lavorando insieme agli uffici comunali e soprattutto con i riferimenti tecnici della società, nel tentativo di dare un’impronta al nuovo contratto.