Ghelas, legale esperto in partecipate si occuperà della definizione del nuovo contratto

Gela. L’incarico dovrebbe essere formalizzato la prossima settimana. Il sindaco Di Stefano ha già avuto un’interlocuzione telefonica con un legale, esperto in società partecipate. Sarà il professionista ad occuparsi delle fasi di definizione del nuovo contratto della multiservizi Ghelas. E’ un passaggio dirimente per le sorti di una società attualmente ancora in proroga. Il sindaco è convinto che in questo modo si possa avere una garanzia maggiore, con l’ausilio di un professionista assai esperto. Negli scorsi giorni, nonostante l’assemblea rinviata a data da destinarsi, il sindaco ha comunque chiesto una verifica su aspetti contabili che toccano gli equilibri dell’in house.