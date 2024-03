Ghelas, Pizzardi mette in discussione Inferrera: un messaggio politico anche a Greco?

Gela. Nella fase finale del percorso amministrativo non mancano le prese di posizione anche in giunta. Se rimane aperto lo scenario Mpa, ancora nella squadra del sindaco ma già al tavolo del centrodestra per l’alternativa all’attuale amministrazione, in queste ore sembra montare una certa diffidenza anche da parte dell’assessore Antonio Pizzardi, tecnico lo scorso anno scelto dall’avvocato Greco. Intorno a Ghelas, l’assessore, oggi, è arrivato a richiedere le dimissioni del manager Pietro Inferrera. Pizzardi ritiene che gli atti finalizzati al nuovo contratto della municipalizzata sarebbero arrivati in ritardo. Non ci sarebbe stato il tempo di vagliarli con attenzione. Del resto, l’assessore non ha mai gradito la strada della proroga, come strumento quasi esclusivo. Così, nel corso della riunione con il primo cittadino e gli altri assessori, ha fatto formalizzare la sua richiesta di revisione della governance della municipalizzata.