Ghelas, un nuovo avviso pubblico: incarico da affidare per l’assistenza contabile e societaria

Gela. L’assemblea prevista per domani è stata rinviata a data da destinarsi, come abbiamo riportato, visto che tra le altre cose il sindaco Di Stefano sarà impegnato in sede di Libero Consorzio per le variazioni. Negli uffici della Ghelas multiservizi, il management intanto va avanti sulla linea degli avvisi pubblici per individuare professionisti esterni in ambiti importanti per l’azienda. Erano stati già pubblicati i bandi per gli esperti nel verde pubblico e nell’efficientamento energetico. Oggi, è stata la volta di un terzo avviso per un incarico di consulenza societaria, aziendale, contrattuale, per i servizi pubblici e ancora per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale. Si tratta, stando ai contenuti, di un incarico per un anno. Il management aziendale, retto dall’amministratore Guido Siragusa, vaglierà i curriculum dei professionisti che risponderanno.