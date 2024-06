Giacimento “Cassiopea”, Carlyle acquista la quota di Energean: operazione conclusa dal fondo

Gela. “Argo-Cassiopea”, il progetto di investimento più importante di tutto il protocollo d’intesa del 2014, è in fase piuttosto avanzata e la produzione di gas potrebbe andare a regime entro fine anno. Enimed punta a rafforzare l’approvvigionamento nazionale, con risorse ingenti concentrate sui campi a mare della costa locale. La centralità dell’investimento, in questi giorni, è stata tra le propaggini più rilevanti nell’accordo concluso tra il fondo di private equity Carlyle e il gruppo Energean. Il fondo ha acquisito anche la partecipazione che Energean detiene nel giacimento “Cassiopea”. Si evince da una nota rilasciata dalle parti dell’intesa e resa pubblica. Energean, nel 2020, concluse un accordo per ottenere Edison Exploration&Production spa e sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi (olio e gas naturale) comprese quelle in “Cassiopea”. L’accordo riguarda il 40 per cento che Energean detiene in “Cassiopea” di Eni. Carlyle, in attesa di tutte le autorizzazioni delle autorità, entra quindi in un portafoglio che comprende diverse partecipazioni in progetti soprattutto per il gas, in Italia, Egitto e Croazia.