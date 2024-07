Gioele e Arianna bronzo ai campionati italiani di danza sportiva con la Lions Dance

Gela. Una medaglia di bronzo, un quarto e quinto posto e tanti ottimi piazzamenti per la Lions Dance ai campionati italiani Fidesm (federazione italiana danza sportiva e sport musicali) che si sono svolti dal 08/07 al 20/07 alla fiera di Rimini.

La medaglia di bronzo è arrivata per Arianna Rinaldo e Giole Gerbino, nella 19/34-B2, aggiudicandosi di merito il passaggio in classe B1. Quarto posto per Miriam Moscato e Yari Aguglia nella 19/34 B1, aggiudicandosi di merito il passaggio in classe A2.

Quinto posto per l’assolo Maria Vittoria Di Bartolo nella 8/9 classe B latin style su 8 partecipanti; semifinale per l’assolo Celeste D‘Aleo nella 10/11 classe C latin style su ben 160 partecipanti.

Ad un passo della semifinale vediamo l’assolo Giulia Federico nella 12/13 classe B latin style su 80 partecipanti.

Nei primi 48 assoli Chantal Lipomi nella 14/15 classe C latin style su ben 230 partecipanti. Gli atleti sono seguiti da i maestri Antonino e Mirko Runza.