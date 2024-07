“Il Biviere sta morendo”’, morìa di pesci e livello sempre più basso

Ad oggi l’acqua non arriva più né dal Ragoleto né dal bacino del Disueri. I livelli del lago sono molto più bassi. Al momento la situazioni non è come a Pergusa ma se si andrà avanti a questo ritmo, le conseguenze rischiano di diventare molto gravi, con danni ambientali enormi.

“Se non si inverte la tendenza e non si porta acqua dal Ragoleto in maniera strutturale– dice Giudice – il Biviere è destinato a sparire. Più durerà la siccità e meno possibilità ci sono di salvare il lago. In tempi di crisi l’acqua va sicuramente utilizzata prime per le necessità dell’uomo ma, subito dopo, deve venire la salvaguardia dell’ambiente e non le necessità di industria ed agricoltura”.

“Servono interventi strutturali immediati sulle condotte per portare acqua al Biviere – conclude Giudice – o sarà davvero difficile tornare indietro”.

La crisi idrica e l’assenza di dighe in condizioni efficienti hanno già reso enormemente complicato il percorso per i produttori agricoli del territorio. Il lago però va tutelato e mantenuto sui livelli necessari, per la salvaguardia di un ecosistema assai fragile.