Giovane accusato di stalking a danno della ex, cade l’accusa: condanna per minacce

Gela. Una relazione sentimentale tra due giovani si trasformò lentamente in un rapporto fatto di contrasti. Alla fine, lui è finito a processo con l’accusa di stalking. Una contestazione che però a conclusione del dibattimento è stata derubricata. Il giudice Serena Berenato non ha individuato gli estremi della contestazione iniziale. La condanna a due mesi è arrivata solo per le minacce. I difensori dell’imputato, gli avvocati Giovanna Zappulla e Dionisio Nastasi, hanno insistito sul fatto che non si trattò di stalking. Sono stati passati in rassegna decine di messaggi e contatti tra i due.