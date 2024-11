Giovane con un coltello, procedimento a suo carico chiuso senza arrivare al dibattimento

Gela. Un giovane, poco più che ventenne, lo scorso aprile, durante alcuni controlli delle forze dell’ordine, venne trovato in possesso di un coltello a serramanico. Gli accertamenti furono condotti durante le ore notturne. Un accadimento che ha portato il ventenne davanti al giudice, per l’udienza predibattimentale. La difesa, sostenuta dal legale Gianmarco Cammalleri, ha fatto rilevare la condizione dell’imputato, incensurato, e l’assenza di riscontri per ritenere che il coltello potesse essere usato per finalità illecite. Ha avanzato l’indicazione della “tenuità del fatto”.