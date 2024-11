“Iv nel campo largo ma in città siamo opposizione”, Ventura: “Di Stefano? Non l’ho sentito nè incontrato”

Gela. Le loro valutazioni arriveranno, soprattutto su alcuni aspetti amministrativi, “ma prima dobbiamo dare tempo a questa giunta”. Il riferimento provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura evita la strategia dell’assalto politico predeterminato all’amministrazione Di Stefano. I renziani, alle urne, si sono schierati con il centrodestra e con l’alleanza per l’ingegnere Grazia Cosentino. Il ballottaggio ha detto altro, aprendo le porte del municipio alla coalizione del primo cittadino. Italia Viva, oggi, è rappresentata all’assise civica dal consigliere Alberto Zappietro, che è presidente della commissione mare e agricoltura. Lui stesso ha già fatto intendere che non ci saranno mutamenti di strategia. Iv sta all’opposizione, come conferma Ventura. “I cittadini ci hanno votati all’interno di una coalizione che non è quella risultata vincitrice – sottolinea – è giusto stare all’opposizione. Poi, quello che accadrà tra due o tre anni non so dirlo. Renzi ha comunicato ufficialmente che Italia Viva è nel campo largo, con le forze di centrosinistra. Fino ad oggi, nei territori siamo sempre stati liberi di sostenere il candidato e il progetto che ritenevamo migliori. Come unico vincolo c’era quello di non sostenere candidati della Lega o di Fratelli d’Italia. Abbiamo appoggiato Cosentino proprio perché è un esponente centrista. Adesso, siamo nel centrosinistra ma in città stiamo all’opposizione. Mentre, paradossalmente, l’Mpa, che è nel centrodestra del governo regionale, in città è nella giunta progressista del sindaco Di Stefano”. Ventura, in campagna elettorale, non si è nascosto. E’ stato molto critico verso il fronte a supporto di Di Stefano. Dem e grillini sono stati fortemente contestati dai palchi della coalizione della quale facevano parte i renziani. Gli scenari nazionali sono mutati e l’ex premier Renzi ha annunciato che il partito è nel campo largo del centrosinistra. In municipio, però, non cambierà nulla. “Siamo all’opposizione – aggiunge Ventura – ovviamente, la nostra non sarà mai a prescindere”. Il sindaco è stato, fin dall’inizio, aperto a qualsiasi dialogo istituzionale sui temi, indipendentemente dalle collocazioni di partito. “Il sindaco Di Stefano? Dallo scorso giugno, al termine della competizione elettorale – precisa l’esponente provinciale Iv – non l’ho mai sentito o incontrato”.