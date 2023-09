Giovani ragazze dell’est Europa si prostituivano, due condanne: clienti procacciati anche in città

Gela. Un giro di prostituzione che coinvolgeva giovani ragazze dell’est Europa. Diversi anni fa lo scoprirono i poliziotti coordinati dai pm della procura locale. Fatti che oggi hanno portato il collegio penale del tribunale a pronunciare due condanne, entrambe a tre anni e un mese di reclusione. Sono state disposte per i cittadini romeni Roman Vasile e Violeta Mihai. Il non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, è invece stato accertato per le posizioni di Maurizio Ticli, Luigi Sbirziola e Sorin Parauta. Il pm Fabrizio Furnari, a conclusione della requisitoria, ha richiesto la condanna solo per Violeta Mihai, a cinque anni di detenzione. Il collegio presieduto dal giudice Miriam D’Amore ha invece individuato gli estremi, compresa l’aggravante, per escludere la prescrizione nei confronti di Roman Vasile. Gli incontri tra le giovani e i clienti, quasi tutti italiani, avvenivano in abitazioni a Butera, Gela e Niscemi. Secondo gli inquirenti, c’era un gruppo che si occupava di procacciare clienti.